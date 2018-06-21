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“Lions’lardan Çocuk Onkoloji Servisi’ne anlamlı bağış “

Güzleyurt Yeşilada Lions Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ne infuzyon pompası bağışladı.

21 Haziran 2018 Perşembe 16:46
“Lions’lardan Çocuk Onkoloji Servisi’ne anlamlı bağış “

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bağış sırasında yaptığı konuşmada ülke genelindeki tüm Lions Kulüplerini kutladığını ve kendisi için ayrı bir yerleri olduğunu, sağlığa katkının büyük önem taşıdığını, yardım etmeyi tutku haline getiren, yaşam tarzı yapan herkese gönülden teşekkür ettiğini belirtti.

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Sağlıkta el ele verilerek sıkıntıların aşılabileceğine işaret eden Bakan Besim,  empati yaparak, yardımlaşarak bir çok sorunun üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Güzleyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkanı Seval Zaifoğlu, lionsların ülkesini seven, halkı ile iç içe çalışan bir sivil toplum örgütü olduğunu, karşılıksız hizmet sloganıyla ilerlediklerini, Şehit Turgut Ortaokulu ile yaptıkları bir organizasyon ile elde ettikleri gelirle infuzyon pompasını aldıklarını ve Çocuk Onkoloji Servisine bağışladıklarını kaydetti.  

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ise büyük takımın küçük parçaları olarak birlikte ilerlediklerini sağlığa katkı koyan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 21.06.2018 16:50
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