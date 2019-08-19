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Lisanslılarda Velocypri, amatörlerde Green Pedal 1. oldu

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:43
Lisanslılarda Velocypri, amatörlerde Green Pedal 1. oldu

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun 2019 yarış takvimi çerçevesinde 18 Ağustos Pazar günü sezonun

ilk TTT (Takım Zamana Karşı) yarışı organize edildi.

Lisanslı sporcuların yanında, amatör takımlarda yarışta mücadele ettiler.

Lefkoşa’da start alan yarış Türkeli Alt Geçidi’nden dönerek yine Lefkoşa’da bitirildi.

18 Ağustos Takım Zamana Karşı organizasyonu 7si lisanslı, 3’ü lisanssız olmak üzere 10 takımın katılımıyla gerçekleşti.

Sıcak hava koşullarından dolayı, Pazar sabahı 8:00’de ilk takım start almasıyla ve sonraki takımların 3’er dakikalık aralarla çıkmasıyla en verimli şekilde gerçekleşmesi sağlandı.

Geçen sezon takım zamana karşı yarışının yapılmamasından dolayı, tüm sporcular için heyecan verici bir etkinlik oldu.

Yarışın bireysel veya takım puanı vermeyecek şekilde organize edilmesinden dolayı, takımlar genç, büyük erkek ve master kategorilerinden sporcuların birleşmesiyle oluştu.

Federasyon yönetimi, sadece bu yarış için takımların birleşmesine ve ferdi sporcuların da takımlara dahil olmasına izin verdi.

Tüm takımlar 29 km’lik tek parkurda mücadele ettiler.

İlk 3:

Lisanslı:

1) Velocypri1: 38:27

2) Green Pedal: 38:57

3) A Takımı: 39:54

HERKES İÇİN BİSİKLET:

1) Green Pedal: 43:31

2) Yönetim Kurulu: 47:07

3) BSD: 60:06

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Velocypri
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