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Lise öğrencilerine uzaktan eğitim!

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı dünya üzerinde yaşanan pandemik durum neticesinde okulların eğitime ara verme zorunluluğu sebebiyle oluşan ders kayıplarının giderilmesi adına yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini açıkladı.

24 Mart 2020 Salı 13:56
1858 Okunma
Lise öğrencilerine uzaktan eğitim!

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı dünya üzerinde yaşanan pandemik durum neticesinde okulların eğitime ara verme zorunluluğu sebebiyle oluşan ders kayıplarının giderilmesi adına yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında;
‘Dünya üzerinde yaşanan pandemik durum neticesinde okullarımızın eğitime ara verme zorunluluğu sebebiyle oluşan ders kayıplarının giderilmesi adına yoğun bir çalışma gerçekleştirilmektedir.
Bu doğrultuda, Bakanlığımız tarafından yapılan girişimler sonucunda BRT ile işbirliği içerisinde hareket ederek, Türkiye’de EBA TV üzerinden başlayan uzaktan eğitim projesinin bir bacağı olan Lise yayınlarının, BRT 2 kanalından da yayınlanması için gerekli olan tüm çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı genel liselerimizde öğrenim gören 9. , 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz bu yayınları aşağıdaki program çerçevesinde takip edebileceklerdir.’ dedi

Son Güncelleme: 24.03.2020 14:59
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsEğitimUzaktan Eğitim
Yorumlar
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Hakkı 2020-03-24 15:05:57

Tabi canım,Türkiye ne yaparsa siz de alın kopyalayın burada da uyulayın..Ondan sonra da adını çalışma koyun,yoğun çalışma koyun,yaptık koyun,halka hizmet koyun vs vs...Önce bu bakanlığa diksiyonu düzgün,güzel türkçe konuşabilen biris lazım..Bu şimdikini konuşurken anlayabilmek için gerçekten zorlanıyoruz be gardaş...

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