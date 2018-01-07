Lise öğrencisinin hayali, Felsefe Olimpiyatları'nı KKTC'ye taşıdı

Ülkemizde ilk kez düzenlenen Felsefe Olimpiyatları’nda 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Şakir Coşkun 1’inci geldi. Coşkun, ödülünü Türkiye Felsefe Kurumu - Çocuklar için Etkinlikler Birimi Başkanı Nuran Direk’ten aldı.

Düzenlenen etkinlikte 1’inci gelen Şakir Coşkun’un felsefe öğretmeni Nihal Salman Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Senova'ya yaptığı açıklamada, Felsefe Olimpiyatları’nın genç beynin kendi çabaları sayesinde gerçekleştiğini ifade ederek, “Olimpiyatların düzenlenmesi için kendisi çaba gösterdi ve başardı; çünkü hayaliydi” şeklinde konuştu.

KKTC genelindeki tüm lise seviyesi okullardan gönüllü olarak katılan öğretmen ve öğrencilerle gerçekleşen 1’inci Felsefe Olimpiyatları, 4 Aralık Perşembe günü, saat 8.30-11.30 saatleri arasında Türkiye Felsefe Kurumu’ndan (TFK) e-mail yolu ile gelen sorularla yapıldı. 3 farklı ucu açık felsefik sorunun sorulduğu sınavda, öğrenciler 3 sorudan birine cevap verdi. Öğrencilerin yazdığı cevapların ise 5 sayfayı geçtiği gözlemlendi.

Düzenlenen olimpiyatlarda 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Şakir Coşkun 1’inci gelirken, Güzelyurt Türk Maarif Koleji (TMK) öğrencisi Fatma Kahramanoğlu 2’inci ve yine Güzelyurt TMK öğrencisi olan Melis Avşan 3’üncü geldi.

Dereceye giren genç beyinler i ödüllendirmek için Cuma günü 20 Temmuz Fen Lisesi’nde bir tören düzenlendi. Törende, Türkiye Felsefe Kurumu - Çocuklar için Etkinlikler Birimi Başkanı Nuran Direk, 20 Temmuz Fen Lisesi Müdürü Fatin Zorlu Ramiz, yarışmada 1’inci gelen Şakir Coşkun’un öğretmeni Uzm. Sosyolog Nihal Salman ile 2’inci ve 3’üncü gelen öğrenciler Fatma Kahramanoğlu ile Melis Avşan’ın öğretmeni Hatice Evliya Sultanoğlu hazır bulundu.

Türkiye Felsefe Kurumu - Çocuklar için Etkinlikler Birimi Başkanı Direk’in, dereceye giren isimlere madalya ve ödül verdiği tören, fotoğraf çekimiyle son buldu.

“Başardı; çünkü hayaliydi…”

Düzenlenen etkinlikte 1’inci gelen Şakir Coşkun’un öğretmeni Uzm. Sosyolog Nihal Salman, olimpiyatların genç beynin kendi çabaları sayesinde gerçekleştiğini kaydetti. Felsefe Olimpiyatları’nın, Coşkun’un en büyük hayali olduğunu belirten Salman, “KKTC’de ilk kez düzenlenen bu organizasyon tamamen Şakir sayesinde gerçekleşti. Kendisi çaba gösterdi ve başardı; çünkü hayaliydi” şeklinde konuştu.

Coşkun’un felsefe konusunda çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Salman, genç beyinin felsefeyi okuyup yazdığını ve kendi bloğunda birçok felsefi konuda yazısı bulunduğunu ifade etti.

Kıbrıs Postası, düzenlenen olimpiyatta öğrencilere sorulan sorulara ulaştı. Cevapları 5 sayfayı geçen sorular şöyle;

1. “Sokrates: Bilmek diye bir şey var mıdır?

Gorgias: Vardır.

Sokrates: Ya inanmak diye bir şey?

Gorgias: O da var.

Sokrates: Bilmek ile inanmak, sence bir mi, yoksa ayrı şeyler midir?”

Platon, Gorgias, 454 e

2. Belli bir şey yapmadığı halde kendini suçlu hisseden biri, ahlakî açıdan, gerçekten yaptığı bir şey yüzünden suçlu olan ama kendisini hiç suçlu hissetmeyen birisinden daha az hatalı değildir.”

Hannah Arendt, Kötülüğün Sıradanlığı,

çev. Özge Çelik, İstanbul, 3. Baskı 2014, s. 302

3. “İki yanı keskin, evrence iri bir bıçak teknik: Herşeyi öyle kesip biçiyor ki, kesen eli de kesip biçiyor, aklını başına almazsa insan türünü de!”

Nermi Uygur, Çağdaş Ortamda Teknik,

Ara Yayıncılık, İstanbul, 1989, s. 18.