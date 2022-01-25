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Liseler Arası Müzik Yarışması İçin Başvurular Alındı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde düzenlenen, "Telsim FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması" bu yıl 8. kez düzenleniyor.

25 Ocak 2022 Salı 13:58
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Liseler Arası Müzik Yarışması İçin Başvurular Alındı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mavi Salon’da gerçekleşen ikinci öğretmenler toplantısında, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullardan başvurular alındı. Toplantıya, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve 17 okuldan sorumlu öğretmenler katıldı. Mart ayında yapılacak üçüncü toplantıda, yarışmanın jüri üyelerinin kararlaştırılması ve yarışma sıralaması için kura çekimi gerçekleştirilecek.

YAMAN: “LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI CİDDİ BİR ORGANİZASYONDUR, BAKANLIK OLARAK BU YARIŞMADA İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak, Liseler arası Müzik Yarışması’nın çok önem verdikleri bir yarışma olduğunu dile getiren Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, “İkinci öğretmen toplantımıza gelen öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Tüm okullarımızın ve öğretmenlerimizin yarışma için verdiği ve vereceği emeği, hem Bakanımız Olgun Amcaoğlu hem de bakanlık olarak ne kadar önemsediğimizi sizlere bildirmek isterim.” dedi. Bu pandemi döneminde gençlerin akademik gelişimleri yanında kültürel ve sanatsal olarak aktif olmaları kolay olmasa da çok önemli olduğunun altını çizen Yaman, “Zor bir süreçten geçiyoruz fakat hayatın da devam ettiğini kendilerini korumak şartı ile hissettirmemiz gerekiyor. Liseler arası Müzik Yarışması ciddi bir organizasyondur, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak bu yarışmada işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duymaktayız. Telsim ailesine hem Bakanımız Olgun Amcaoğlu hem de tüm bakanlık ekibi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

TANPINAR: “YARIŞMANIN HEM SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HEM DE DOĞRU BİR ZAMANDA YAPILMASINI HEDEFLİYORUZ.”

Liseler Arası Müzik Yarışması projesini Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile birlikte yürütüyor olmaktan oldukça mutlu olduğunu ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Zor şartlardan geçiyoruz fakat bu zor şartlarda da gençlerimize normale dönme noktasında olduğumuzu gösteren bir ivme yakalatmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin bu çalışma içerisinde olmaları, bir yarışmanın yapılıyor olması eminim onları mutlu ediyordur.” dedi. Yarışma kurallarında gereken esnekliğin gösterileceğini ve tüm okullarla bir anlayış çerçevesinde bu yarışmanın yapılmasını amaçladıklarının altını çizen Tanpınar, “Bakanlığımızla sürekli istişare halinde bu organizasyonun hem sağlıklı bir şekilde hem de doğru bir zamanda yapılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda siz öğretmenlerimizin kararlılığı ile yarışmamızı bu yıl gerçekleştirecek olmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Yarışmada, "orkestra", "kız solist", "erkek solist", "sahne performansı", “en iyi icra” "enstrüman" ve “Raif Denktaş Özel Ödülü” kategorilerinde ödüller verilecek. Kazananları bekleyen birçok sürpriz hediyenin yanında, birinci gelen orkestra için, stüdyoda kayıt ve klip çekimi ödülü verilecek.

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