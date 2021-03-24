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Liste Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı'na İletildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin müzisyenlere destek için yaptığı çalışmaya 184 kişi başvurdu.

24 Mart 2021 Çarşamba 15:07
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Liste Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı'na İletildi

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre pandemi sürecinde toplu olarak bulunulan yerlerin tedbir amaçlı kapanması sonucunda sanatlarını icra edemeyen müzisyenlere destek olma hedefiyle  başlatılan çalışmada  15 Mart’a kadar başvuru kabul edildi.

Verilen bilgiye göre; müzisyenlerin duyurunun ekindeki formu doldurarak başvurdukları Kültür Dairesi, başvuruları tasnif ederek değerlendirilmek ve sonuçlandırılmak üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na iletti. Konu hakkındaki çalışmaların Bakanlık tarafından sürdürüldüğü bilgisi verildi.

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