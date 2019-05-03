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Livaneli cezaevine gönderildi

03 Mayıs 2019 Cuma 15:20
Livaneli cezaevine gönderildi
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(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda 159 gram ağırlığında hintkeneviri ve 13 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı Özgün Livaneli dün yeniden mahkemeye çıkarılıp, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, 27 Nisan 2019 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide zanlı Özgün Livaneli’nin Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye uyuşturucu getireceğinin öğrenildiğini söyledi. Özkırdar, ayni gün saat 20.00’de zanlının kullanımındaki araçla Metehan Kara Sınır Kapısı’ndaki KKTC’ye geçiş yapmasına müteakip takibe alındığını ve zanlının Göçmenköy’de aracından indiğinin görülmesi üzerine alıkonulmak istendiği esnada araca tekrar binerek olay mahallinden uzaklaştığını mahkemeye aktardı. Özkırdar, zanlını Livaneli’nin kullanımındaki araçla Şehit Altan Kamil Sokak’ta kamışlık alan içerisine dere yatağına uçtuğunu belirtip, araçtan inerek kaçmaya çalışırken, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu anlattı. Özkırdar, araçta yapılan aramada 159 gram ağırlığında 620 miligram ağırlığında hintkeneviri ve 13 gram 936 miligram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Murat Özkırdar, zanlı Özgün Livaneli’nin gönüllü ifade verdiğini söyledi. KKTC vatandaşı olan zanlının yargılanmaktan kaçabileceğine vurgu yapan Özkırdar, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı tutuklu yargılanması talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 03.05.2019 15:26
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GündemTutukluKıbrısHaberLivaneliZanlı
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