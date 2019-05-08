”Logo Tasarım Yarışması”nın son başvuru tarihi 16 Mayıs

Yarışma ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren; Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurumsal kimliklerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, Yarışma Şartnamesi ile Katılım Formu’nu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ile www.csgb.gov.ct.tr adresinden edinebilirler.

vatandaşı amatör ve profesyonel tüm tasarımcılara ve KKTC üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere açık olan yarışmaya; her katılımcı, 5 kategoride (her bir Daire için) en fazla üç farklı adet eserle katılabilir.

Yarışma sonucunda, 5 kategoride, her kategori için 5,000 TL para ödülü verilecek. Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 22 81 591-92/ 105-106 Dahili numaralı telefondan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’ne ulaşabilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapabilecek.

(BRT/MAIL)