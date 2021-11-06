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Lokmacı barikatı tadilat nedeniyle kapalı olacak

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yapılacak tadilat nedeniyle, Lefkoşa’daki Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nın 9-11 Kasım tarihleri arasında geçişlere kapalı olacağını duyurdu

06 Kasım 2021 Cumartesi 18:56
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Lokmacı barikatı tadilat nedeniyle kapalı olacak
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Salı günü Saat 11:00’den Perşembe günü saat 11:00’e kadar kapalı

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Lokmacı, Salı günü saat 11.00’den, Perşembe günü saat 11.00’e kadar giriş ve çıkışlara kapalı olacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rum tarafınca bazı polis karakolu ve kara sınır kapılarında yapılacak tadilat gerekçesiyle, önce, Lokmacı kara sınır kapısının 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde ( her iki tarih de dahil) geçişlere kapalı olacağı, ardından da söz konusu tadilatın ileriki bir tarihe ertelendiği Bakanlığımızca duyurulmuştu. Rum yetkililerin makamlarımıza verdiği yeni bilgiye göre, Lokmacı kara sınır kapısı tadilat nedeniyle 9 Kasım 2021 Salı günü saat 11.00’den, 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 11.00’e kadar giriş ve çıkışlara kapalı olacaktır.”

Son Güncelleme: 06.11.2021 20:00
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıKıbrıs Cumhuriyeti
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