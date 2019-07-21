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Lokmacı Barikatı’nda 20 Temmuz protestosu

21 Temmuz 2019 Pazar 09:17
Lokmacı Barikatı’nda 20 Temmuz protestosu

Ledra Palas sınır kapısında dün saat 19:45'te toplanan "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Otonom Enosisçi Üniveriste Öğrencileri Cephesi" adlı örgüt mensubu 200 dolayında Rum eylemci, ellerinde Yunan Bayraklarıyla Lokmacı Barikatı’na giderek Yunan Marşları ve ırkçı sloganlar atarak eylem yaptı

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Anahtar Kelimeler:
Lokmacı Barikatı’
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Gotler 2019-07-21 10:52:32

Sizin bu tarafa gecen arabalarinizimi tasliyalm?

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Ertaç Eser 2019-07-21 11:15:09

Bu tarafa artık gelmeyin kliseciği ve papazı dinleyin,Euro kuru yüksek diye vatanınızı satmayın be gavurlar.

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Gotunuz yerse gelin rum p.i.ç leri 2019-07-21 10:00:28

Gorunuz yerse gelin rum p.i.ç. leri

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EK 2019-07-21 10:40:16

Sizin gene gaşıntınız duttu. Merak etmeyin hallederik

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