Ledra Palas sınır kapısında dün saat 19:45'te toplanan "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Otonom Enosisçi Üniveriste Öğrencileri Cephesi" adlı örgüt mensubu 200 dolayında Rum eylemci, ellerinde Yunan Bayraklarıyla Lokmacı Barikatı’na giderek Yunan Marşları ve ırkçı sloganlar atarak eylem yaptı
Lokmacı Barikatı’nda 20 Temmuz protestosu
21 Temmuz 2019 Pazar 09:17
Sizin bu tarafa gecen arabalarinizimi tasliyalm?
Bu tarafa artık gelmeyin kliseciği ve papazı dinleyin,Euro kuru yüksek diye vatanınızı satmayın be gavurlar.
Gorunuz yerse gelin rum p.i.ç. leri
Sizin gene gaşıntınız duttu. Merak etmeyin hallederik