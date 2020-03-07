Lokmacı'da arbede! Rum polisi biber gazı sıktı!

Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı kararla kapattığı dört kapıdan biri olan Lokmacı Sınır Kapısı’nda eylem başladı.

Eylemciler sınırı geçmek için barikatları zorladı. Yaşanan arbede sırasında Rum polisi biber gazı sıkmaya başladı.

Kıbrıslı Türk eylemciler, Güney'deki eylemcilere Rumca 'Buraya gelin' sloganlarıyla çağrıda bulunuyor. Kıbrıslı Rum eylemciler de "Kıbrıs'ta barış engellenemez" sloganlarıyla karşılık verdi. Kıbrıslı Türkler de atılan slogana eşlik etti.