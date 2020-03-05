Lokmacı'da eylem çağrısı

Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar Lokmacı barikatında Cumartesi günü eylem yapmayı planlıyor.
Sosyal medyada örgütlenen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum vatandaşları Cumartesi günü saat 11:30'da Lokmacı barikatında eylem çağrısı yaptı.
Çağrıda "Korkuya ve bölünmeye karşı Cumartesi günü saat 11:30'da Lokmacı'da buluşalım" denildi.
Son Güncelleme: 06.03.2020 00:24
Gavurun tek derdi Euro kuru.Bu tarafta alışveriş,herhalde bunlara uyan da bizim esnaf.
Bizi o kadar seviyorlar,o tarafa her geçtiğimizde taşlıyorlar,birde Annan planını kabul etmişlerdi!
Tek dertleri var Türkiyeyi sevmiyorlar ve KKTC yi aklı sıra sever gibi yapıyorlar,bu oyunlara gelmeyin.Gavur gavurdur.