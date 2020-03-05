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Lokmacı'da eylem çağrısı

Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar Lokmacı barikatında Cumartesi günü eylem yapmayı planlıyor.

05 Mart 2020 Perşembe 23:02
154 Okunma
Lokmacı'da eylem çağrısı

Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar Lokmacı barikatında Cumartesi günü eylem yapmayı planlıyor.

Sosyal medyada örgütlenen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum vatandaşları Cumartesi günü saat 11:30'da Lokmacı barikatında eylem çağrısı yaptı.

Çağrıda "Korkuya ve bölünmeye karşı Cumartesi günü saat 11:30'da Lokmacı'da buluşalım" denildi.

Son Güncelleme: 06.03.2020 00:24
Anahtar Kelimeler:
EylemKıbrıs Sınır KapılarıSınır KapılarıLokmacı
Yorumlar
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Ertaç 2020-03-05 23:37:55

Gavurun tek derdi Euro kuru.Bu tarafta alışveriş,herhalde bunlara uyan da bizim esnaf.

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Sertaç 2020-03-05 23:39:39

Bizi o kadar seviyorlar,o tarafa her geçtiğimizde taşlıyorlar,birde Annan planını kabul etmişlerdi!

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Sibell 2020-03-05 23:41:47

Tek dertleri var Türkiyeyi sevmiyorlar ve KKTC yi aklı sıra sever gibi yapıyorlar,bu oyunlara gelmeyin.Gavur gavurdur.

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