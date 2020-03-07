Lokmacı'da eylem: "Pazartesi yeniden geleceğiz!"

Ortak bir basın açıklaması yapılarak eylem sonlandırıldı.

Ortak açıklamada birleşik bir Kıbrıs’a inandıklarını ifade eden ‘Unite Cyprus Now’ aktivistleri, Rum Yönetimi’nin bu kararının karşısında olduklarını, ‘kavgacı’ tutumlardan uzak kalarak barışçıl yöntemler izlenmesi gerektiğini belirtti.

Bölgeye Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da geldi. Yoğun protesto ile karşılanan Taçoy aleyhinde sloganlar atıldı. Taçoy'a eşlik eden UBP'li vekillerin aleyhinde de atılan sloganlarda "UBP dışarı", "ELAM dışarı" ifadeleri kullanıldı.

YKP Genel Sekreteri Kanatlı, amaçlarına ulaştıklarını, seslerini duyurduklarını ifade ederek 9 Mart Pazartesi günü yeniden sınırda eylem yapacaklarını duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmacı da sınırdaki barikata gelerek eylemcilere 'sakin olmaları' konusunda uyarıda bulundu, Rum polisi ile konuştu.

Kıbrıslı Türk eylemciler, Güney'deki eylemcilere Rumca 'Buraya gelin' sloganlarıyla çağrıda bulundu.

Kıbrıslı Rum eylemciler de "Kıbrıs'ta barış engellenemez" sloganlarıyla karşılık verdi. Kıbrıslı Türkler de atılan slogana eşlik etti.

Eylemciler sınırı geçmek için barikatları zorladı. Yaşanan arbede sırasında Rum polisi biber gazı sıktı.

Rum polisi göstericilere copla vurarak müdahale de etti.