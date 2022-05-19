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Lokmacı'da eziyet

19 Mayıs 2022 Perşembe 12:23
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Lokmacı'da eziyet

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla verilen resmi tatili fırsat bilen vatandaşlar Lokmacı Sınır Kapısı’na akın etti.
Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok Kıbrıslı Türk Güney Kıbrıs’a geçmek için Lokmacı Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturdu.
Vatandaşlar sıcağın da etkisiyle adeta sınır kapısında çile çekti.
Vatandaşlar, uzun kuyrukların nedenin hem Güneyde hem de Kuzeyde personel eksikliği olduğunu ifade ederken, Güneye geçmek isteyen vatandaşlar ortalama bir ile bir buçuk saat kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

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