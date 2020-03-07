Lokmacı'da toplanmaya başladılar

Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı kararla kapattığı dört kapıdan biri olan Lokmacı Sınır Kapısı’nda eylem başladı.

Kalabalık olması beklenen eylemde , eylemciler yavaş yavaş sınır kapısında toplanıyor.

Lokmacı Sınır kapısına gelen eylemciler "Barış, Demokrasi, Federasyon" "Faşizme karşı omuz omuza" ve "Kıbrıs'ta Barış Engellenemez" sloganları atıyor.

Kıbrıslı Türkler sınırın diğer tarafında bulunan Kıbrıslı Rumlara zeytin dalı uzatıyor.

Eylemciler arasında CTP Milletvekili Doğuş Derya'da yer alıyor.

DOĞUŞ DERYA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Bu kapıların kapıtılması milliyetçi, ayrılıkçı bir harekettir.Canı çekti diye kimse kapıları kapatamaz. Anastasiadis bu yanlış kararından bir an önce dönmelidir."

Aynı zamanda sınırda geniş güvenlik önlemlerinin alındığı da görüldü.