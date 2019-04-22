Lokmacı'dan gelirken uyuşturucuyla yakalandı

Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan dün akşam KKTC’ye giriş yapan H.O.A.’nın (E-19) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara bulundu.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün 15.30’da Ercan Havalimanı’nda M.Ö. (E-50), tasarrufundaki 60 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Aynı gün ve saatte H.A. M. (E-37) tasarrufundaki 19 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi

Her iki şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.