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Lokmacı'dan gelirken uyuşturucuyla yakalandı

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:30
Lokmacı'dan gelirken uyuşturucuyla yakalandı
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Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan dün akşam  KKTC’ye giriş yapan H.O.A.’nın (E-19) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara bulundu.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

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PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün 15.30’da  Ercan Havalimanı’nda M.Ö. (E-50), tasarrufundaki  60 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Aynı gün ve saatte  H.A. M. (E-37) tasarrufundaki  19 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi

Her iki şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.                                                                                                                            

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Anahtar Kelimeler:
Lokmacı
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