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Lokmacı Kapısı kapanıyor!
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Lokmacı Kapısı kapanıyor!

Rum tarafının yapacağı tadilat nedeniyle lokmacı sınır kapısı Pazartesi ve Salı geçişlere kapalı olacak.

27 Ekim 2021 Çarşamba 14:26
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Lokmacı Kapısı kapanıyor!
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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarında yapacağı tadilat çalışmaları nedeniyle, Lokmacı sınır kapısının 1 Kasım Pazartesi ve 2 Kasım Salı günü geçişlere kapalı olacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “ Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bazı polis karakolu ve kara sınır kapılarında tadilat yapacağına ilişkin kararını tarafımıza bildirmiştir. Rum tarafının yapacağını belirttiği tadilat çerçevesinde, Lokmacı kara sınır kapısı 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde (her iki tarih de dahil) geçişlere kapalı olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 27.10.2021 15:42
Anahtar Kelimeler:
Lokmacı Kapısı
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