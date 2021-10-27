Lokmacı Kapısı kapanıyor!

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarında yapacağı tadilat çalışmaları nedeniyle, Lokmacı sınır kapısının 1 Kasım Pazartesi ve 2 Kasım Salı günü geçişlere kapalı olacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “ Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bazı polis karakolu ve kara sınır kapılarında tadilat yapacağına ilişkin kararını tarafımıza bildirmiştir. Rum tarafının yapacağını belirttiği tadilat çerçevesinde, Lokmacı kara sınır kapısı 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde (her iki tarih de dahil) geçişlere kapalı olacaktır” ifadelerine yer verildi.