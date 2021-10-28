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Lokmacı sınır kapısı 2 gün geçişlere kapatılıyor

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarında yapacağı tadilat çalışmaları nedeniyle, Lokmacı sınır kapısının 1 Kasım Pazartesi ve 2 Kasım Salı günü geçişlere kapalı olacağını duyurdu.

28 Ekim 2021 Perşembe 09:11
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Lokmacı sınır kapısı 2 gün geçişlere kapatılıyor
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bazı polis karakolu ve kara sınır kapılarında tadilat yapacağına ilişkin kararını tarafımıza bildirmiştir. Rum tarafının yapacağını belirttiği tadilat çerçevesinde, Lokmacı kara sınır kapısı 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde (her iki tarih de dahil) geçişlere kapalı olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Lokmacı Sınır Kapısı
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