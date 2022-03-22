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Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı

22 Mart 2022 Salı 11:37
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Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Lokmacı Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmak isterken hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yanına gelen polisleri fark edip direnç gösteren ve makul güç kullanılarak tutuklanmasının ardından üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Ç.D, teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı 18 Mart 2022 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polisler Lokmacı kara kapısından KKTC’ne giriş yapan Lefkoşa’da sakin zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenmeleri üzerine gerekli kontrolü yapmak için yanına gittikleri esnada zanlı polislere direnç gösterip sol elinde tutmakta olduğu 1 gram 685 miligram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Lokmacı Sınır KapısıUyuşturucuMahkeme
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