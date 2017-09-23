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Londra'da Uber için 400 bin imza toplandı

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in hizmet lisansının yenilenmeyeceğinin açıklanmasının ardından başlatılan imza kampanyasına katılım 400 bine ulaştı

23 Eylül 2017 Cumartesi 18:33
Londra'da Uber için 400 bin imza toplandı

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in hizmet lisansının yenilenmeyeceğinin açıklanmasının ardından başlatılan imza kampanyasına katılım 400 bine ulaştı.

Londra'nın toplu taşıma ve ulaşım operasyonlarından sorumlu Transport for London'ın  (TfL), Uber'in hizmet lisansını yenilememe yönündeki kararını geri çekmesini isteyen 400 bin kişi "change.org" adresindeki imza kampanyasına katıldı.

TfL dün, telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in lisansının kurumsal sorumluluk eksikliği ve müşterilerin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle yenilenmeyeceğini duyurmuştu.

Uber'den yapılan açıklamada ise kararın, Londra'da 40 binden fazla lisanslı sürücünün işinden olmasına yol açacağı iddia edildi.

Londra'da "siyah taksi" olarak bilinen geleneksel taksilere alternatif oluşturan Uber'in, söz konusu kararı 21 gün içinde temyize götürme hakkı bulunuyor.

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