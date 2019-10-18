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Londra'da yolcular çevrecileri dövdü

Extinction Rebellion grubunun iki üyesi, bir metro treninin üzerine çıkarak sabah saatlerinde ulaşımı aksatmaya çalıştı. Yolcular tarafından platforma düşürülen protestocular dayak yedi.

18 Ekim 2019 Cuma 13:33
Londra'da yolcular çevrecileri dövdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir metro treninin hareket etmesini engellemeye çalışan çevreci protestocular, işe gitmek isteyen yolcular tarafından dövüldü.

Londa'da Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci grubun iki üyesi, gösteri yasağına rağmen, bir metro treninin üzerine çıkarak sabah saatlerinde ulaşımı aksatmaya çalıştı.

İşe gitmek üzere istasyona gelen yolcular, çevrecilere tepki göstererek trenin üzerinden inmelerini istedi.

İnternette yayınlanan görüntülerde, bir yolcunun "İşe gitmem gerekiyor, ekmek götürmem gereken çocuklarım var." dediği duyulurken, başka bir yolcunun da sandviç attığı görüldü

Eylemlerine devam eden protestoculardan biri, yolcular tarafından ayağından çekilerek platforma düşürüldü. Eylemine devam eden diğer protestocu ise trenin üzerine çıkan bir yolcu tarafından aşağıya atıldı. Her iki protestocu da istasyon görevlileri müdahale edene kadar yerde dövüldü.

Polisten daha sonra yapılan açıklamada, iki ayrı istasyondaki ulaşımı aksatma eylemlerinde 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sky News kanalı ise başka bir istasyonda kendilerini yapıştırıcı ile trene yapıştıran 4 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

İngiltere'de hükümetin iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etmesini isteyen Extinction Rebellion adlı grup, 7 Ekim'de Londra'da geniş çaplı gösteriye başlayarak bazı yollar ve köprüleri trafiğe kapatmıştı.

İki hafta süreceği açıklanan gösteri, daha sonra polis tarafından yasaklanmış ve yüzlerce gösterici gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine grup, yasağın kaldırılması talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

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Londra
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