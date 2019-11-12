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Londra'daki Kıbrıslı Türk genç tümör ile mücadele ediyor, destek bekliyor

12 Kasım 2019 Salı 10:36
Londra'daki Kıbrıslı Türk genç tümör ile mücadele ediyor, destek bekliyor

Henüz hayatının baharında olan 20 yaşındaki Kayra Özsezer beyin tümörüyle mücadelesinde desteklerimiz bekliyor.

Kıbrıslı Türk Kayra Özsezer, düğün arifesinde öğrendiği hastalığıyla mücadele veriyor. 20 yaşındaki gencin yaşamı sinir sistemi içinde ortaya çıkan beyin tümörüyle bir anda değişti.

2017 yılının Sevgililer Gününde hayat arkadaşı olmasını istediği 20 yaşındaki Ariona Kryeziu ile evlilik planları yapan Özsezer, Kıbrıs’taki tatili sırasında yaşadığı travmayla acı gerçeği öğrendi.

Tatilde araç kiralayan iki nişanlı, Özsezer’in sürüş yaptığı sırada büyük bir kaza atlattı. Hastanede yapılan ilk kontrollerde doktor, Özsezer’in yüzünün yarısının felç geçirdiğini açıkladı. Temmuz ayının sonunda İngiltere’ye dönen Özsezer, derhal hastaneye giderek muayene oldu. Yapılan testlerin ve biyopsinin ardından Özsezer’in beynindeki tümörün 4. aşamada olduğu tespit edildi. Yoğun bakıma alınan 20 yaşındaki genç bir dizi tedaviler gördü.

gofundme.com/f/kayras-cure

İngiltere’de tedavisi süren Özsezer’in alternatif bir tedavi için Almanya’ya gitmesi gerekiyor. Özsezer’in nişanlısı Kryeziu, 25 bin poundluk tedavi masrafları için internetten bir bağış kampanyası başlattı.

www.gofundme.com/f/kayras-cure adresi üzerinden başlatılan kampanyayla şu ana kadar yaklaşık 15 bin pound toplandı. 500’den fazla bağışçının destek verdiği kampanyanın 25 bin pounda ulaşması ise sizlerin destekleriyle mümkün.

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umit tekin 2019-11-12 13:49:37

Hadi kacakcilar ,uyusturucu babalari,pamuk eller cebe. Siz bu parayi 5 dakikada kazaniyorsunuz. Bir kez de ise yarayin.

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xxxx 2019-11-12 13:27:36

habere yorum yazan kimse yok.. e tabi önemli bir haber değil... gündemde daha önemli altınbaşların dolandırıcılık işleri, bulut akacan davası ve hatta cumhurbaşkanlığı seçimi var.. kim ne yapsın bu haberi.. kaldırın yayından...
yazık... gerçekten yazık... Acil şifalar diliyorum bu gencimize...

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