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Londra'dan iki uçak için uçuş izinleri onaylandı

Uçuş tarihleri 7 ve 8 Nisan

02 Nisan 2020 Perşembe 12:47
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Londra'dan iki uçak için uçuş izinleri onaylandı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra'daki KKTC vatandaşlarını Adaya getirecek iki uçağın daha uçuş izinlerinin onaylandığı müjdesini verdi.

7 ve 8 Nisan Tarihlerinde gelecek uçaklar için sürecin nasıl işleyeceği gün içerisinde açıklanacak.

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

Hade gözümüz aydın, Londra'dan gelecek olan iki uçağın uçuş izinleri sonunda onaylandı. Hayırlı olsun. Gün içinde sürecin nasıl işleyeceğini, kimin nereye nasıl başvurabileceğini kamuoyu ile paylaşacağız.

Tarihler: 7 Nisan ve 8 Nisan

Anahtar Kelimeler:
LondraKKTCKoronavirüsDışişleri BakanıKudret Özersay
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