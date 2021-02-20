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LONDRA TEMSİLCİSİ 1 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN ÇİMEN KESKİN OLUYOR

KKTC’nin dış temsilciliklerinin bazılarında görev değişikliği yapıldı. Bazı temsilcilerin görev süresi ise uzatıldı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 12:25
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LONDRA TEMSİLCİSİ 1 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN ÇİMEN KESKİN OLUYOR

KKTC’nin dış temsilciliklerinin bazılarında görev değişikliği yapıldı. Bazı temsilcilerin görev süresi ise uzatıldı.

Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere KKTC Londra Temsilciliği’ne Çimen Keskin görevlendirildi.

Halen bu görevi sürdüren Oya Tuncalı ise 1 Ağustos’ta görev süresini tamamlayacak ve Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü’nde görevlendirilecek.

Brüksel Temsilcisi Damla Güçlü’nün 14 Ağustos’ta sona erecek görev süresi 31 Temmuz 2022’ye kadar uzatıldı.

Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin'in 9 Ocak 2021 tarihinde sona eren görev süresi 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılmasına karar verildi.

Helsinki Temsilciliği'ne Misyon Şefi olarak görevlendirilen 1. Derece 1. Sekreter Müjde İnançoğlu'nun 12 Şubat’ta sona eren görev süresi 31 Temmuz’a kadar uzatıldı.

İslamabad Temsilcisi Mehmet Davulcu'nun 1 Ocak’ta sona eren görev süresi 31 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verildi.

1 Ağustos 2020’den itibaren KKTC Kuveyt Temsilcisi olarak görevlendirilen İpal Emin’in görevi sonlandırıldı.

Abu Dhabi Temsilcisi Zeliha Khashman'ın 4 Ekim 2021’de sona erecek görev süresinin 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Brüksel Temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Mustafa Güçlü'nün, 31 Ağustos’ta son bulacak görev süresinin, yurtdışı görev ödeneği almadan ve yurt içinde Müşavir olarak aldığı maaş ve özlük haklarını almaya devam ederek görev süresinin 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığına bağlı Dışişleri Dairesi Merkez Örgütünde Müdür/Temsilci olarak görev yapan Fahri Yönlüer'in, 1 Ağustos itibarıyla KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu’na Başkonsolos olarak görevlendirilmesine karar verdi.

KKTC Gaziantep Başkonsolosluğunda Başkonsolos olarak görev yapan Müşavir Erhan Özkan'ın ise 1 Ağustos’tan itibaren KKTC Trabzon Başkonsolosluğuna Başkonsolos olarak görevlendirilmesine ve görev süresinin 11 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca yurt dışı turizm ofislerinde görev yapması öngörülen personelin sözleşmelerini de yeniledi.

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