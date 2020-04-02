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Londra’da Bir Acı Kayıp Daha

Koronavirüs salgınından bu sabah Londra'da Hatice Yusuf Veci'de hayatını kaybetti.

02 Nisan 2020 Perşembe 14:27
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Londra’da Bir Acı Kayıp Daha

Bu sabah Londra’daki North Middlesex Hastahanesi’nden bir ölüm haberi daha geldi.

Hayatını Kuzey Londra’nın Haringey bölgesinde sürdüren 85 yaşındaki Hatice Yusuf Veci yakalandığı koronavirüsten hayatını kaybetti.

Aslen Kıbrıs’ın Akıncılar köyünden olan Hatice Yusuf Veci, 1950’li yıllardan beri Londra’da yaşıyordu.

İNGİLTERE’DE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN TÜRKİYE KÖKENLİLER

Hayri Ergönül, İlyas Güngör, Hacı Ali Doğuş, H.E., Melik Ejder Ülkümen, Serkan Aydın, Hüseyin Arslan, Ali Kalaycı ve Mahmut Özcan.

İNGİLTERE’DE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KIBRISLI TÜRKLER

Ahmet Raşit, Elmaziye Kamil, Yıldıray Faik, Mustafa Ahmet, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Konkurt(Ahmet), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şuft, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erodğan Tayip, Fezile Mustafa, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Çetin Çetinkaya, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin ve Hatice Yusuf Veci.

Haber Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsİngiltereCoronavirüs
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