Londra’daki fuar için 91 bin 320,60 sterlinlik bütçe

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, "WTM Londra 2022" turizm fuarına katılacak. Resmi Gazete'de yer alan karara göre bakanlık, ‘159,50 m2'Iik boş yer kirasına 91 bin 320,60 sterlin yani 1 milyon 944 bin 346,19 TL ödeyecek.