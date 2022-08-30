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Londra’daki fuar için 91 bin 320,60 sterlinlik bütçe

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, "WTM Londra 2022" turizm fuarına katılacak. Resmi Gazete'de yer alan karara göre bakanlık, ‘159,50 m2'Iik boş yer kirasına 91 bin 320,60 sterlin yani 1 milyon 944 bin 346,19 TL ödeyecek.

30 Ağustos 2022 Salı 17:00
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Londra’daki fuar için 91 bin 320,60 sterlinlik bütçe


Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, 7-9 Kasım 2022 tarihleri arasında Londra'da düzenlenecek "WTM Londra 2022" turizm fuarına katılacak. Bakanlık, ‘159,50 m2'Iik boş yer kirasına 1 milyon 944 bin 346,19 TL (91 bin 320,60 Sterlin) ödeyecek. 

Bakanlar Kurulu, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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