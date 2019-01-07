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Lord Akıl hastası mı?

Lord’un avukatı Mehmet Kaptan Bensen, Lord’un akıl hastası olduğu gerekçesiyle istinafa başvurdu

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:24
Lord Akıl hastası mı?

(Kamalı Haber) - Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord’un avukatı Mehmet Kaptan Bensen, Lord’un akıl hastası olduğu gerekçesiyle istinafa başvurdu.

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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Kunduracı’nın ceza-i ehliyet yönünden değil ancak ithamı anlama yetisi olup olmadığı yönünden yeniden psikiyatr muayenesinden geçirilmesine karar vermişti. Bu rapor beklenirken, sanığın avukatı, Bilge Lord’un akıl hastası olduğu gerekçesiyle davayı istinaf etti. Bilge Lord Kunduracı’nın avukatının 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı’nın suçun işlenmesinin öncesinde psikiyatr tedavisi gördüğünü, ağır ilaçlar kullandığını ve boşanma aşamasında olduğunu belirtip, suçun işlendiği anda ceza-i ehliyeti olmadığını beyan etmişti. 

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi başkanı Fadıl Aksun, sanık Bilge Lord Kunduracı’nın ithamı anlama yetisi olup, olmadığı ve duruşmanın seyrini genel olarak kavrama ve yargılama boyunca müdafaasını yapan avukata gerekli gördüğü bilgiyi ve yatalimatı verme kapasitesinin olup olamadığı açısından Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin başhekimi ve sanığı muayene etmemiş olan iki psikiyatr tarafından muayene edilmesine emir vermişti. Başkan Aksun, üç uzmanın 7 Ocak 2019 tarihinde şahadet vermek üzere mahkemede hazır olmasına emir vermişti. Lord, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Başkan Fadıl Aksun, istinafa değinip, davayı 25 Ocak’a erteledi. İstinaf ise 9 Ocak’ta görüşülecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Bilge LordAkıl HastasıİstinafHaberGündemKıbrıs
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cansu 2019-01-07 18:20:47

bu avukatlar kılıfı ne güzel da uydurur öyle.ceza almasın diye delidir raporu verecekler

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VATANDAŞ 2019-01-07 18:29:56

YATACAK YERLERİ O AVUKATLARIN .. ADALETE SESLENİYORUZ 7 YAŞINDAKİ ÇOCUGU KORUYAMADINIZ BARİ KATİLİNİ SERBEST BIRAKMAYIN ..

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Bence de 2019-01-07 19:16:19

Bence de akıl hastası. Kimse öyle olmadan evladını öldürmez. Normal anne çocuğu ölmesin diye kendi ölür. Allah kolaylık versin o babaya da. Ama bu kadın hasta.

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