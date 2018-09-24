Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99547
ALTIN
236.801
DOLAR
6.1013
STERLİN
8.0559
EURO
7.1788
Çift başlı yılan koruma altına alındı
Çift başlı yılan koruma altına...
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
FIFA devrim peşinde!
FIFA devrim peşinde!
Google'dan çok önemli Gmail açıklaması
Google'dan Gmail açıklaması
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"

Lösemili Çocuklar Yararına Girne’de kermes düzenlendi

Girne Belediyesi ve Girne Ada Lions Kulübü işbirliğinde lösemili çocuklar yararına Girne’de kermes düzenlendi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 16:09
Lösemili Çocuklar Yararına Girne’de kermes düzenlendi

Kermesten elde edilen gelir, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi bölümüne, çocukların göz ve kulak muayeneleri için ihtiyaç duyulan otoskop ve oftalmaskop makinelerinin alımı için kullanılacak.

Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kermeste,  Girne Ada Lions Kulübü üyelerinin el emeği göz nuru ürünleri, yiyecek ve içecek, çeşitli hediyelik eşyalar, kitaplar ve bitki satışı yapıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,  sivil toplumla yerel yönetimlerin işbirliğinde güzel işlere imza atıldığını söyledi.

İhtiyaçlı gruplara destek olmalarının son derece önemli olduğunu dile getiren Güngördü, Çocuk Onkolojisi’nin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik etkinliğe katkı koymaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Perihan Tuğbay, kermesin gerçekleşmesine kaktı koyanlara teşekkür etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiGirne Ada Lions KulübüLösemili çocuklarKermesGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özlem Gülkan’ın ölüm sebebi açıklandı
Özlem Gülkan’ın ölüm sebebi açıklandı
Çavuşoğlu-Özersay New York’ta görüştü
Çavuşoğlu-Özersay New York’ta görüştü
Kardiyolojide sevk dönemi bitti
Kardiyolojide sevk dönemi bitti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim