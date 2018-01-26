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LTB 102 iş yerini denetledi

LTB 102 iş yerini denetledi. 23 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi...

26 Ocak 2018 Cuma 15:51
LTB 102 iş yerini denetledi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 15-19 Ocak tarihleri arasında 102 iş yeri denetlendi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimler sonucunda 23 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Mezzaluna isimli işletmeye iş yeri izni olmaması nedeniyle; Hodri Meyhane isimli işletmeye ise işyeri izni olmaması  ve gayrı sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Sokak Arası Cafe isimli işletmenin faaliyeti iş yeri izni olmaması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

MÜSADERE VE İMHA

Öte yandan Veteriner Dairesi tarafından Hamitköy'de Ünal Ali Moda'ya ait mandırada kaçak kesim yapıldığının tespit edilmesi sonucunda belediye ekipleri tarafından söz konusu etler müsadere ve imha edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “8 Kahvehane, 4 Pansiyon, 3 İnternet Cafe, 1 Oto Yıkama, 30 Kuaför Ve Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 1 Öğrenci yurdu,6 Fırın, 6 Kafeterya, 15 Restoran, 2 Bar, 3 Unlu Mamül Satış Yeri, 5 Meyhane, 1 Catering, 1 Balık Satış Yeri, 2 piliç Satış Yeri, 5 Süt, 5 Kasap.”

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