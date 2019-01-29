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LTB, 118 işyerini denetledi…

4 işletmeye para cezası kesildi

29 Ocak 2019 Salı 14:11
LTB, 118 işyerini denetledi…

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, belediye sınırları içerisindeki işyeri denetimlerini sürdürüyor. LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 21-25 Ocak tarihleri arasında 118 işyerini denetledi. 

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mine Yayla Kuaför Salonu ve Ömer Layık Berber Salonu isimli işletmelere sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayrı sıhhi ortamda çalışılması nedeniyle; Dereboyu Market ve Deli Dolu Market isimli işletmelere ise sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre 14 Restoran, 9 Kafeterya, 2 Büfe, 4 Fırın, 7 Gıda İmalathanesi, 6 Bar, 1 Pastane, 6 Gıda Deposu, 1 Spor Salonu, 1 Spor Kulübü lokali, 27 Market, 1 Off-Licence, 1 Sinema, 1 Gıda paketleme Yeri, 13 Kahvehane, 3 Pansiyon, 1 İnternet Cafe, 2 Büfe, 4 Oto-Galeri, 2 Otel, 1 Casino, 1 Oto Yıkama, 2 Eğitim Merkezi, 6 Berber Salonu, 1 Yurt ve 1 Okul Kafeteryası olarak açıklandı.

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