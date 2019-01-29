LTB, 118 işyerini denetledi…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, belediye sınırları içerisindeki işyeri denetimlerini sürdürüyor. LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 21-25 Ocak tarihleri arasında 118 işyerini denetledi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre 14 Restoran, 9 Kafeterya, 2 Büfe, 4 Fırın, 7 Gıda İmalathanesi, 6 Bar, 1 Pastane, 6 Gıda Deposu, 1 Spor Salonu, 1 Spor Kulübü lokali, 27 Market, 1 Off-Licence, 1 Sinema, 1 Gıda paketleme Yeri, 13 Kahvehane, 3 Pansiyon, 1 İnternet Cafe, 2 Büfe, 4 Oto-Galeri, 2 Otel, 1 Casino, 1 Oto Yıkama, 2 Eğitim Merkezi, 6 Berber Salonu, 1 Yurt ve 1 Okul Kafeteryası olarak açıklandı.