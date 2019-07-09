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LTB: "17 iş yerine uyarı"

LTB'nin iş yerleri denetimleri ve damacana su analizleri devam ediyor. 17 iş yerine uyarı ve bir iş yerine para cezası kesilirken, bir iş yeri ise durduruldu.

09 Temmuz 2019 Salı 10:53
LTB: "17 iş yerine uyarı"

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ederken belediye sınırlarında satışa sunulan içme suyu işletmelerine ait damacana suların analizlerini yaptırdı.

Denetimler kapsamında 24 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında 131 iş yeri denetlendi.

İHBAR, MÜSADERE, PARA CEZASI, FAALİYETİ DURDURMA

Yapılan denetimlerde 17 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Fresh Market’ten 3 birim (46 adet) ve Dilekçi 25 Market’ten 30 birim (414 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan, Kılıç Market 3’ten ise birim (8 adet) yanlış muhafazadan dolayı müsadere edildi.

Dup Fitness isimli işletmeye izinsiz olduğundan dolayı Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Dilekçi 2 Market isimli işletmenin faaliyeti gayrı sihhi ortamdan dolayı durduruldu.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre:

Market 30, Gıda Deposu 7, Off Licence 6, Dernek 5, Spor Kulubü Büfesi 1, Spor Salonu 3 Oto Galeri 8, Oto Yıkama 1, Su Otomatı 1, Restoran 15, Kafeterya 17, Meyhane 2, Döner Salonu 2, Bar 1, Su İmalatı 2, Simit Evi 1, Pide Salonu 2, Börek İmalatı 1, Pastane 1, Çiğ Köfte Salonu 1, Fırın 1, Kuaför/Güzellik/Berber Salonu 16, Eğitim Merkezi 6, Yaşlı Bakım Evi

LEFKOŞA’DA SATIŞA SUNULAN İÇME SUYU İŞLETMELERİNE AİT DAMACANA SULARI SAĞLIĞA UYGUN

8 Mayıs ile 20 Haziran tarihleri arasında LTB sınırlarında satışa sunulan içme suyu işletmelerine ait damacana suların analizlerini yaptırdı.

19 ayrı Damacana sularından alınan numunelere yapılan analizler sonucunda suların tümünün Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve içme suyu yasasına göre uygun olduğu tespit edildi.

Su örneği alınan damacana su şirketleri şunlar: Ulutaş Su, Aqua Fresh Su, Icy Su, Lilak Su, 15 lt’lik tek kullanımlık Icy su, 15 lt tek kullanımlık Lilak Su, Asya Su, 15 lt tek kullanımlık Hediyem Su, Yeşilırmak Su, Trodos Su, Gürpınar Su, Şekerci Su, Buzlat Su, Kardağ Su, Amber Su, Cemer Su, Doğal Öz Su, Aspak Su, Evsu.

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