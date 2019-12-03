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LTB 5. Engelsiz Sanat Gecesi gerçekleşecek

LTB 5. Engelsiz Sanat Gecesi bu akşam (3 Aralık Salı ) saat 19:00’da YDÜ Büyük Kütüphane 4. Salon’da gerçekleşecek.

03 Aralık 2019 Salı 12:51
LTB 5. Engelsiz Sanat Gecesi gerçekleşecek

LTB ve LTB Gençlik Meclisi organizasyonu olan LTB 5. Engelsiz Sanat Gecesi bu akşam (3 Aralık Salı ) saat 19:00’da YDÜ Büyük Kütüphane 4. Salon’da gerçekleşecek.

Algım Özel Eğitim Merkezi
Armel Özel Eğitim Merkezi
Gazi Mağusa Özel Eğitim Merkezi
Lego Özel Eğitim Merkezi
Lefkoşa Özel Eğitim İş-Eğitim Merkezi
LTB Engelsiz Halk Dansları Grubu
LTB & Mavi Sanat Ritm’orkestra
LTB Çocuk Korosu
LTB Haspolat Modern Dans Grubu
Mavi Sanat Çocuk Atölyesi Müzik Dinletisi
Ortopedik Özürlüler Derneği
Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi
Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi

Anahtar Kelimeler:
LTBEngelsizSanatGECEHaberGündemKıbrıs
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