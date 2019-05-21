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LTB : "5 işyerine ihbar "

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 152 iş yeri denetlendi.

21 Mayıs 2019 Salı 15:51
LTB : "5 işyerine ihbar "
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Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında, 152 iş yeri denetlendi.

LTB’den verilen bilgiye göre,  6 Mayıs ile 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 5 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

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Önder Alışveriş Merkezi’nden 9 birim (60 adet) ürün, tarihi geçmiş ve saklama koşulları uygun olmadığından dolayı müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:

16  Restoran, 11 Kafe, 2 Pastane, 3 Meyhane, 14 Kebap  ve Döner Salonu, 12 Bar, 2 Unlu Mamül İmalatı, 1 Su Üretim Tesisi, 25 Market, 4 Bet Ofis, 3 Kuru Temizleme, 7 Gıda Deposu, 5 Off licence, 1 Oto Galeri, 1 Su Otomatı, 9 Pansiyon, 3 İnternet Kafe, 1 Kahvehane, 1 Bilardo Salonu, 23 Güzellik Salonu, 8 Okul Kafeteryası.

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Son Güncelleme: 21.05.2019 15:57
Anahtar Kelimeler:
IhbarDenetlemeİŞYRİKıbrısHaberLTB
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