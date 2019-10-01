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LTB 50 iş yerini denetledi

01 Ekim 2019 Salı 11:04
LTB 50 iş yerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 8 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Denetimler sonucunda Erol Senova Şti. Ltd. isimli işletmeye izinsiz iş yeri çalıştırmakdan, Sultan Kahve, Seyit Taha Döner, Filiz Çetin Büfe, Ciğerci Muro, Budak Pastanesi, Ali Kaya, Ada Mutfağı, İştah Restoran, Zekai’nin Yeri, All The Perks isimli işletmelere ise izinsiz iş yeri ve sağlık karnesiz personel çalıştırmakdan Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Negros Elit Market isimli iş yerinden 9 birim(54 Adet) son kullanma tarihi geçmiş ürün, Mücahitler Park Büfesi 2 birim ürün uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiğinden dolayı, Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden ise 1 birim ürün etiket bilgisi olmadığından dolayı müsadere edilmiştir.

Mücahitler Parkı Büfesi isimli işletmenin, izinsiz iş yeri ve sağlık karnesiz personel çalıştırmadan dolayı faaliyeti durduruldu.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 1 Oto Galeri, 9 Market, 2 Gıda Deposu, 4 Spor Salonu, 8 Restoran, 1 Pastane, 1 Fırın, 4 Kafeterya, 1 Meyhane, 1 Kahve İmalatı, 1 Döner- Kebap Salonu, 2 Park Büfesi, 3 Eğitim Merkezi, 1 Kuaför Salonu, 1 Öğrenci Yurdu, 10 Devlet Okulu (Lise).

(BRT/MAIL)

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