LTB 73 iş yerini denetledi

15-19 Nisan tarihleri arasında yapılan 73 iş yeri denetiminde 9 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Denetimler sonucunda “Devcan Market” isimli işletmeye iş yeri izinsiz, sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılmasından ve iş yeri içerisinde yatılı kalınması, “Dilekçi Market” isimli iş yerine sağlık karnesi olmayan personel çalıştırması, “Berberim” isimli iş yerine izinsiz, sağlık karnesiz personel çalıştırması ve gayrı sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Ayrıca “Mine Yayla Berber Salonu” isimli iş yerinin sağlık karnesiz personel çalıştırması, gayrı sıhhi ortam ve iş yeri içerisinde yatı olmasından dolayı faaliyeti durduruldu.

MÜSADERE İŞLEMLERİ YAPILDI

“Reis Market” (Merkez) isimli iş yerinden 5 birim (17 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan ve uygun olmayan muhafaza koşullarından, “Ayamar Market” isimli iş yerinden 1 birim (6 adet) ürün uygun olmayan muhafaza koşullarından, “Devcan Market” isimli iş yerinden 2 birim (4 adet) ürün uygun olmayan muhafaza koşullarından , “Çakıl Market” isimli iş yerinden 1 birim (3 adet) ürün uygun olmayan muhafaza koşullarından, “Reis Market” (Göçmenköy) isimli iş yerinden 16 birim (110 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan, “Gürsoy and Sons Ltd.” İsimli işyerinden 1 birim (22 Kilo) ürün tarihi geçmiş olduğundan dolayı müsadere edildi.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyle açıklandı:

4 Restoran-kafe, 2 bar, 1 unlu mamul üretim ve satış üretim yeri, 2 meyhane, 10 kuaför/ berber salonu/güzellik salonu, 2 eğitim merkezi kafeteryası, 19 market, 4 off-licence, 4 gıda deposu, 1 dernek lokali, 2 spor salonu, 2 pansiyon, 5 kahvehane, 1 motosiklet satış, 2 internet kafe, 6 oto-yıkama.”