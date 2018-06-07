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LTB 81 iş yeri denetledi

LTB Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor

07 Haziran 2018 Perşembe 11:02
LTB 81 iş yeri denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 21 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında 81 iş yerini denetledi.

Denetimler sonucunda 7 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Dori Trading isimli işletmenin faaliyeti iş yeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması  nedeniyle; Arsın Un Sanayi isimli işletmenin faaliyeti ise iş yeri izni olmaması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 11 Spor Salonu, 3 Gıda Deposu, 13 Market, 19 Restoran, 8 Kafeterya, 5 Gıda İmalathanesi, 4 Büfe, 2 Pastane, 5 Kasap, 1 Süt Ürünleri İmalathanesi, 2 Bar, 1 Kulüp lokali, 2 Off Licence, 2 Okul Kafeteryası, 3 Kuaför Ve Güzellik Salonu.

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