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LTB Açık Hava Reklam Alanları İhalesi’nde Sözleşmeler İmzalandı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
LTB Açık Hava Reklam Alanları İhalesi’nde Sözleşmeler İmzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) açık hava reklam alanlarının (Billboard, Otobüs Durağı, Raket) kiralanması ihalesini kazanan firmalar ile üç ayrı sözleşme imzalandı.

Bu kapsamda üç ayrı sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile MYAD Reklam Ltd direktörü Emre Zeren Safa, Wideline Reklamcılık Hizmetleri Ltd direktörü Kasım Avcı ve Convergence Import & Export Ltd direktörüTekin Birinci imza koydu.

İmza töreninde konuşan Başkan Harmancı, 9 yıl süren esaret anlaşmasından belediyenin kurtulduğunu ve LTB’ye gelir getirecek önemli bir adım atıldığını belirtti.

İhale sürecinin oldukça şeffaf geçtiğini, ihale tekliflerinin LTB Facebook sayfasında canlı yayın ile açıldığını hatırlatan Başkan Harmancı, LTB sınırlarında bulunan açık hava reklam alanlarının 10 bölgeye bölündüğünü kaydetti.

Açık Hava Reklam Alanlarının kiralanması ile LTB’ye yıllık 1 milyon 380 bin TL’lik gelir sağlanacağını vurgulayan LTB Başkanı Harmancı ihaleye katılan herkese teşekkür etti.

İhaleyi kazanan şirket direktörleri ise imza töreninde Başkan Harmancı’ya reklamcılarla istişare halinde olduğu ve bu alanda tekelleşmeyi ortadan kaldırdığı için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
LTBSözleşmeImzalandıHaberKıbrıs
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