LTB asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Bu kapsamda Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde bu akşamdan itibaren asfaltlama çalışmalarına başlanacağı bildirildi.
LTB’den yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların 20.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.
Çalışma sürecinde sürücülerin, trafik ikaz ve yönlendirme levhalarını takip etmeleri istendi.
(BRT)
ubp nin desteklediği dp nin seçtirdiği belediye başkanı mağusada yama çalışmalarına bile başlayamadı :)))
uyanın be insanlar aptallığın zamanı değil UBP zihniyeti dedikleri şey budur işte