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LTB asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehir ana caddelerinde öz kaynakları ile asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

17 Ekim 2019 Perşembe 08:33
LTB asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Bu kapsamda Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde bu akşamdan itibaren asfaltlama çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların 20.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Çalışma sürecinde sürücülerin, trafik ikaz ve yönlendirme levhalarını takip etmeleri istendi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
LTB Asfaltlama
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mağusalı 2019-10-17 08:37:16

ubp nin desteklediği dp nin seçtirdiği belediye başkanı mağusada yama çalışmalarına bile başlayamadı :)))

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mağusalı 2019-10-17 08:38:04

uyanın be insanlar aptallığın zamanı değil UBP zihniyeti dedikleri şey budur işte

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