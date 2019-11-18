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LTB Başkanı Harmancı etkinliğe katılarak yurttaşlarla beraber fidan dikti

“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen fidan dikimine farklı yaş gruplarından Lefkoşalı doğaseverler katıldı

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:11
LTB Başkanı Harmancı etkinliğe katılarak yurttaşlarla beraber fidan dikti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) düzenlediği maraton sonrasında her katılımcı için bir fidan dikme çalışmalarına Göçmenköy’de yer alan Nazım İleri Sokak’taki yeşil alanda başladı. 

Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen fidan dikimine farklı yaş gruplarından Lefkoşalı doğaseverler katılırken, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğe katılarak yurttaşlarla beraber fidan dikti. 

LTB’den verilen bilgiye göre, 85 fidanının dikiminin yapıldığı etkinlikte Taşkent Doğa Parkı uzmanları ile LTB Park Bahçeler Şubesi yetkilileri de katılımcılara fidan dikimi yöntemleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB El Ele Çocuk Merkezi’ne katkı amacıyla gerçekleşen maratona katılan her birey için 1 yıl içerisinde LTB tarafından 1 fidan dikileceğini kaydederek “Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” ile iş birliği içerisinde çok güzel bir ilk dikim etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güzel bir dikim etkinliği yaptıklarını ifade eden Harmancı katılan herkese teşekkür ederek, daha yeşil, daha temiz bir çevre için LTB olarak her türlü sorumluluğu aldıklarını ve almayı sürdüreceklerini kaydetti. 

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Son Güncelleme: 18.11.2019 15:16
Anahtar Kelimeler:
HarmancıFidanHaberKıbrıs
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