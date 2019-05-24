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LTB, Başkent Lefkoşa’da biyolojik ilaçlamalara devam ediyor

24 Mayıs 2019 Cuma 09:18
LTB, Başkent Lefkoşa’da biyolojik ilaçlamalara devam ediyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenli olarak yapılan sivrisinek ve haşere ile mücadele kapsamındaki hanelerin rögarları ve kanalizasyon hatlarının jel ilaç ile ilaçlaması devam ediyor.

LTB, Lefkoşalıların sağlığı için hiçbir kanserojen madde içermeyen biyolojik yöntem ile Nisan ayında başlattığı sivrisinekle mücadele kapsamında Hamitköy, Dumlupınar, Haspolat, Küçük Kaymaklı, Çağlayan, Surlariçi, Kermiya, Köşklüçiftlik ve Kumsal bölgelerinde ilaçlama yapıldı.

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LTB Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi ekipleri tarafından yürütülen, hamam böceği ile mücadele çalışmaları bugün (24 Mayıs 2019 Cuma) Marmara bölgesinde başladı. LTB sınırlarındaki tüm bölgeleri kapsayan ilaçlama çalışmaları, Marmara bölgesinin ardından Göçmenköy, Kızılbaş, Ortaköy, Yenişehir ve Taşkınköy bölgelerinde devam edecek.

LTB Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nin ilaçlama konusunda eğitim almış deneyimli ekipleri tarafından 2 Nisan’da başlatılan çalışmalarda ev içleri, rögarlar ve kanalizasyon hatları ilaçlanıyor. LTB Halk ve Çevre Sağlığı ekipleri girilen evlerde su dolu kapları da boşaltarak sivrisineklere karşı biyolojik yapılan mücadeleye ek olarak fiziksel mücadele de yapıyorlar.

Her haneye bilgilendirici broşür dağıtımı

Hamam böceği ile mücadelede jel ile ilaçlama yöntemini kullanan LTB ekipleri ev sahiplerine sivrisinek mücadelesi ile ilgili bilgilendirici broşür vererek mücadele kapsamında yapılması gerekenleri de Lefkoşalılarla bu broşür sayesinde paylaşıyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nden yapılan açıklamada yurttaşların Alo 185 yirmi dört saat çözüm hattı veya 2285221 (dahili 1441-1410-1490) numaralı telefondan birime ulaşabilecekleri belirtildi.

 

 

 

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LTB
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