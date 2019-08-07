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LTB Beyaz Yasemin Projesi’nin 6. Dönemi Başlıyor

LTB Beyaz Yasemin Projesi’nin yeni dönem eğitim çalışmaları çerçevesinde, Gıda Mühendisleri Odası tarafından verilecek olan Gıda Güvenliği Eğitimi 3 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.  

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
LTB Beyaz Yasemin Projesi’nin 6. Dönemi Başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi sınırlarında bulunan restoran ve kafe gibi iş yerlerinde yüksek hijyen koşulları ve hizmet standartlarına sahip, çevre kirliliği yaratmadan hizmet veren, özel gereksinimli birey erişimine müsait, çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratan işletmelere verilen tescil belgesi olan “Beyaz Yasemin” projesinin 6. dönemi başlıyor. 
LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Beyaz Yasemin Projesi’nin yeni dönem eğitim çalışmaları çerçevesinde, Gıda Mühendisleri Odası tarafından verilecek olan Gıda Güvenliği Eğitimi 3 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.  
Katılımın gönüllülük esasına dayandığı proje, tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla, ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yürütülüyor.
Belge geçerlilik süresinin bir yıl ile sınırlı olduğu Beyaz Yasemin Projesi’ne katılıp, eğitim almak isteyen işletme sahipleri, 2 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi'ne başvuru yapabilecek.
Beyaz Yasemin belgesi için başvuruda bulunan işyerlerinin çalışanlarına yönelik olan eğitim, belge için başvuru yapmayıp gıda güvenliği konusunda bilgi edinmek isteyen restoran çalışanlarına da açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
LTB Beyaz Yasemin Projesi
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