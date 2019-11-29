Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

LTB çalışanları yeşil alanlara fidan dikti

LTB daha temiz bir başkent yaratılması hedefi ile hem memurlar hem de işçi çalışanların katılımı ile sürdürdüğü temizlik çalışmalarına, fidan dikimlerini de ekledi.

29 Kasım 2019 Cuma 16:18
LTB çalışanları yeşil alanlara fidan dikti

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) daha temiz bir başkent yaratılması hedefi ile hem memurlar hem de işçi çalışanların katılımı ile sürdürdüğü temizlik çalışmalarına, fidan dikimlerini de ekledi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, imar onayı alınırken inşaat alanına dikilmesi şart koşulan ancak otopark durumu, bodrum gibi arazi içinde bulunup da arazi içerisine fidan dikimi teknik olarak mümkün olmayan inşaat alanlarında dikilmesi gerekli fidanlar, LTB Fidanlığına teslim ediliyor.

Bu fidanlar da dün temizlik çalışmaları ile beraber Dumlupınar’da bulunan belediyeye ait yeşil alanlara LTB personeli tarafından dikildi.

Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) desteği ile LTB çalışanlarının gönüllü olarak katıldığı temizlik seferberliği her ay rutin şekilde gerçekleştiriliyor. Sivil toplum kuruluşları, okullar ve yurttaşların bireysel olarak da destek vererek katkı koyduğu çalışmalarla ilgili bir sonraki etkinlik, LTB’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Son Güncelleme: 29.11.2019 16:23
Anahtar Kelimeler:
HaberALANYEŞİLLTB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılyürek’ten Kıbrıs Cumhuriyeti’ne çağrı
Kızılyürek’ten Kıbrıs Cumhuriyeti’ne çağrı
‘Halk EL-SEN’in yanında saf tutmalı’
‘Halk EL-SEN’in yanında saf tutmalı’
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim