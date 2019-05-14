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LTB'de araç takip sözleşmesi imzaladı

Araç takip sistemi kapsımda, LTB personeline eğitimler de verilecek.

14 Mayıs 2019 Salı 11:48
LTB'de araç takip sözleşmesi imzaladı
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 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) hizmette olan araçların ve araçları kullanan personelin verimliliğini arttırmak amacıyla “araç takip sözleşmesi” imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile TPS Kıbrıs Ltd. Satış Portföy Yöneticisi Erşan Arıkan imza koydu.

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Araç takip sistemi kapsımda, LTB personeline eğitimler de verilecek.

HARMANCI: “HEDEF YAKIT TASARRUFU, PERSONEL DENETİMİ VE VERİMLİLİĞİ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sistemin verimi ve iş disiplinini arttırabilmek için önemli olduğunu kaydetti. 

Yakıt tasarrufu sağlamak, personel denetimi, verimliliğini arttırmak ve personelin yapabileceği trafik ihlallerine bilimsel yöntemlerle anında müdahale edebilecek bir sistemi oluşturabilmek hedefinde olduklarını ifade eden Harmancı, olumlu sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi.

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Son Güncelleme: 14.05.2019 11:54
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberSözleşmeTakipAraçLTB
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