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LTB'de hem memurlar hem işçiler temizlik çalışmasına katıldı

LTB yaşamaktan keyif alınan temiz bir başkent için bugün hem memurlar hem de işçi çalışanların katılımı ile cadde ve sokak temizliklerine başladı.

26 Eylül 2019 Perşembe 16:21
LTB'de hem memurlar hem işçiler temizlik çalışmasına katıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yaşamaktan keyif alınan temiz bir başkent için bugün hem memurlar hem de işçi çalışanların katılımı ile cadde ve sokak temizliklerine başladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı temizlik çalışmasında saat 09:00’dan 14:00’a kadar Başkent Lefkoşa’da önceden belirlenen sokaklarda kağıt atıkları, pet şişe, cam şişe ve plastik atıklar toplandı.

HER AYIN SON PERŞEMBESİ TEKRARLANACAK

Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) desteğiyle LTB çalışanlarının gönüllü olarak katıldığı temizlik seferberliği rutin olarak her ayın son perşembesi Lefkoşa’nın farklı sokaklarında yürütülecek.

LTB çalışanlarına destek vermek ve temizlik çalışmasına katılmak isteyen gönüllüler için sokak isimleri LTB’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

BAŞKAN HARMANCI: "EL BİRLİĞİ İLE HEM TEMİZLİK HEM TEMİZ TUTMAK ÖNEMLİ"

“Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, yaşadığımız şehri de temiz tutacağız. Ve eminim ki bu konuda yurttaşlarımızın da duyarlılığı ve el birliği ile başkent Lefkoşa örnek olacaktır” diyen LTB  Başkanı Mehmet Harmancı, “İnanıyorum ki bugün sendika ile memur ve işçi arkadaşlarımızla başlattığımız çalışma şehirde gönüllü kişi, kurum ve kuruluşların da katılımı ve el birliği ile genişleyecektir. Temizlemek olayın bir boyutu, bir diğer boyut ise temiz tutmak, kirletmemek. Bunu da hep beraber başaracağız” şeklinde konuştu.

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