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LTB'den 70 iş yerine denetim

LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyetini geçici olarak durdurdu.

16 Ekim 2018 Salı 12:42
LTB'den 70 iş yerine denetim

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyetini,  işyerinde yatı yeri bulunması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

LTB’den verilen bilgiye göre, Halk Sağlığı Şubesi, 8-12 Ekim arasında 70 işyerinde denetleme yaptı. 

Denetimlerde 3 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyeti  işyerinde yatı yeri bulunması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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