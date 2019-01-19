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LTB'den Anlamlı Kampanya!

LTB, 20 tane plastik şişe veya 20 tane alüminyum içecek kutusu getirene, bez çanta hediye edeceğini duyurdu.

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:41
LTB'den Anlamlı Kampanya!

Lefkoşa Türk Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20 tane plastik şişe veya 20 tane alüminyum içecek kutusu getirene bez çanta vereceğini duyurdu.

Çöpe değil Geri Dönüşüme sloganıyla duyurulan kampanyanın başlangıç tarihinin 24 Ocak Perşembe olacağı belirtildi. Plastik şişe ve alüminyum içecek kutularının LTB 50. Yıl Fidanlığı’nde toplanacağı açıklandı.

İşte LTB'nin duyurusu:

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Çöpe değil Geri Dönüşüme

20 tane plastik şişe veya 20 tane alüminyum içecek kutusu getirene, bez çanta hediye.

Kampanya başlangıç tarihi: 24 Ocak Perşembe
Toplama yeri: LTB 50. Yıl Fidanlığı

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Anahtar Kelimeler:
LTBKampanyaBez çantaPlastik şişeHediyeHaberGündemKıbrıs
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Kemal 2019-01-19 17:53:30

Adamsın kampanya bu

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