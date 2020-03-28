LTB'den defin işlemlerinde düzenleme

Koronavirüs Salgını önlemleri kapsamında Lefkoşa Türk Belediyesi ceza definlerine de bir düzenleme getirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı içinde yer alan İsmail Safa camiinde cenaze merasimi sırasında vatandaşların nasıl duracağına dair işaretler hazırlandı.



Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

“Cenaze sırasında mesafelere uyulabilmesi için çizimlerimizi hafta içerisinde tamamladık, bir kez daha bu acılı günümüzde daha fazla acı haber duymamak adına uygulanan çizimlere uyulmasını istirham ediyoruz” dedi.