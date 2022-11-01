LTB'den kapalı yol duyurusu!

Bu kapsamda, Haşmet Gürkan Sokak’ta (Surlariçi) yapılacak yağmur suyu drenaj çalışmaları nedeni ile 2, 3 ve 4 Kasım günleri sabah saat 08:00 ile 15:30 saatleri arası araç trafiğine kapatılacak.Çalışmalar süresince trafik akışı Nuri Efendi Sokak üzerinden olacaktır.

Bu sokağı kullanacak sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur.