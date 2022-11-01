Bu kapsamda, Haşmet Gürkan Sokak’ta (Surlariçi) yapılacak yağmur suyu drenaj çalışmaları nedeni ile 2, 3 ve 4 Kasım günleri sabah saat 08:00 ile 15:30 saatleri arası araç trafiğine kapatılacak.Çalışmalar süresince trafik akışı Nuri Efendi Sokak üzerinden olacaktır.
Bu sokağı kullanacak sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur.
LTB'den kapalı yol duyurusu!
Lefkoşa Türk Belediyesi, kış mevsimini sorunsuz yaşamak için çalışmalarına devam ediyor.
01 Kasım 2022 Salı 15:46
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Bu kapsamda, Haşmet Gürkan Sokak’ta (Surlariçi) yapılacak yağmur suyu drenaj çalışmaları nedeni ile 2, 3 ve 4 Kasım günleri sabah saat 08:00 ile 15:30 saatleri arası araç trafiğine kapatılacak.Çalışmalar süresince trafik akışı Nuri Efendi Sokak üzerinden olacaktır.