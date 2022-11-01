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LTB'den kapalı yol duyurusu!

Lefkoşa Türk Belediyesi, kış mevsimini sorunsuz yaşamak için çalışmalarına devam ediyor. 

01 Kasım 2022 Salı 15:46
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LTB'den kapalı yol duyurusu!



Bu kapsamda,  Haşmet Gürkan Sokak’ta (Surlariçi) yapılacak yağmur suyu drenaj çalışmaları nedeni ile 2, 3 ve 4 Kasım günleri sabah saat 08:00 ile 15:30 saatleri arası araç trafiğine kapatılacak.Çalışmalar süresince  trafik akışı Nuri Efendi Sokak üzerinden olacaktır. 
Bu sokağı kullanacak sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur.

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