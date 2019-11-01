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LTB El Ele Çocuk Merkezi Logosu yarışması sonuçlandı

01 Kasım 2019 Cuma 15:35
LTB El Ele Çocuk Merkezi Logosu yarışması sonuçlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen LTB El Ele Çocuk Merkezi logo yarışması sonuçlandı. Seçici Kurul Üyeliğini Başkan Mehmet Harmancı ile Ender Denktaş Vangöl, Safiye Özaltıner, Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, Sibel Taçay Demirpençe ve Gözde Torun’un oluşturduğu yarışmada Onur Kalkan’ın tasarladığı logo seçildi.

Başkan Harmancı logo yarışmasının LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin hem kurumsallaşmasında hem de toplumla buluşmasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Harmancı, LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin toplum tarafından da sahiplenildiğini ve bunun en büyük örneğinin yaklaşık 9.000 kişinin kayıt yaptırdığı maratonda da bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Merkezin standart kreş hizmetine erişemeyecek çocuklara uzatılan bir el olduğunu söyleyen Başkan Harmancı yeni binada daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda eğitim vermek için çalışmalara en kısa sürede başlanacağını da belirtti.

Ödülünü Başkan Harmancı’dan alan logo yarışmasını kazananı Onur Kalkan da “Çocuklar geleceğimizdir ve geleceğimiz için böyle güzel bir merkezin simgesi olan logoyu tasarlamaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

(BRT/MAIL)

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