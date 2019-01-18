LTB “Güvenilir Eller Projesi Sürüyor”

LTB’den yapılan yazılı açıklmaya göre, projeyi ülkede ilk kez uygulayacak olan LTB’nin hedefi Lefkoşa sınırları içerisindeki tüm mutfak şefleri ve mutfak çalışanlarının bu eğitimi almalarını sağlamak.



BAŞVURULAR LTB SAĞLIK ŞUBESİ’NE YAPILACAK



Açıklamaya göre, eğitime katılmak isteyen kişi ve işletmeler kodlarını almak için 22 85 221 (dahili 1431) numaralı telefondan LTB Sağlık Şubesi’ne ulaşabilir veya [email protected] adresine e-mail gönderebilir.



PROGRAMA KATILMA VE İŞLEYİŞ



Programla ilgili şu bilgilere de açıklamada yer verildi:





“Eğitim online platformda olduğundan telefon, tablet ya da bilgisayardan www.guvenilireller.com sitesinden hesap oluşturulup sonrasında giriş yapılarak tamamlanabiliyor.Eğitim bir oturuşta hesap açma ve 5 modülü tamamlama ile 30 dakika kadar sürüyor.Eğitim modüllerinin açılması için kodlara ihtiyaç duyuluyor.Eğitim modüllerini açmak için ihtiyaç duyulan kodlar Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından veriliyor.Gıda Güvenliği Derneği tarafından oluşturulan eğitim 5 modülden oluşoyor, her modülde 1 video ve videoya istinaden sorular bulunuyor. Bu sorular doğru olarak cevapladıktan sonra, bir sonraki modüle geçiliyor. Bu şekilde 5 modül de tamamlandığı zaman Gıda Güvenliği Derneği onaylı isme özel sertifika hazırlanıyor”.