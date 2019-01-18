Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
banner40

LTB “Güvenilir Eller Projesi Sürüyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), “Unilever Food Solutions”” firmasının Gıda Güvenliği Derneği iş birliğiyle yürüttüğü ‘Güvenilir Eller’ projesi eğitimleri sürüyor.

18 Ocak 2019 Cuma 13:14
LTB “Güvenilir Eller Projesi Sürüyor”

LTB’den yapılan yazılı açıklmaya göre, projeyi ülkede ilk kez uygulayacak olan LTB’nin hedefi Lefkoşa sınırları içerisindeki tüm mutfak şefleri ve mutfak çalışanlarının bu eğitimi almalarını sağlamak.
 

BAŞVURULAR LTB SAĞLIK ŞUBESİ’NE YAPILACAK

Açıklamaya göre, eğitime katılmak isteyen kişi ve işletmeler kodlarını almak için 22 85 221 (dahili 1431) numaralı telefondan LTB Sağlık Şubesi’ne ulaşabilir veya [email protected] adresine e-mail gönderebilir.
 

PROGRAMA KATILMA VE İŞLEYİŞ

Programla ilgili şu bilgilere de açıklamada yer verildi:

banner41
“Eğitim online platformda olduğundan telefon, tablet ya da bilgisayardan www.guvenilireller.com sitesinden hesap oluşturulup sonrasında giriş yapılarak tamamlanabiliyor.

Eğitim bir oturuşta hesap açma ve 5 modülü tamamlama ile 30 dakika kadar sürüyor.
Eğitim modüllerinin açılması için kodlara ihtiyaç duyuluyor.

Eğitim modüllerini açmak için ihtiyaç duyulan kodlar Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından veriliyor.

Gıda Güvenliği Derneği tarafından oluşturulan eğitim 5 modülden oluşoyor, her modülde 1 video ve videoya istinaden sorular bulunuyor. Bu sorular doğru olarak cevapladıktan sonra, bir sonraki modüle geçiliyor. Bu şekilde 5 modül de tamamlandığı zaman Gıda Güvenliği Derneği onaylı isme özel sertifika hazırlanıyor”.

banner22
Anahtar Kelimeler:
LTBGüvenilir EllerHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeler bugün taburcu oldu
Çeler bugün taburcu oldu
Girne’de hafta sonu asfalt çalışması yapılacak
Girne’de hafta sonu asfalt çalışması yapılacak
Belediye görevlisi hırsızlıktan tutuklandı
Belediye görevlisi hırsızlıktan tutuklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim